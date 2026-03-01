https://ria.ru/20260301/pvo-2077578650.html
СМИ: ПВО Тегерана отражает атаку
СМИ: ПВО Тегерана отражает атаку - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: ПВО Тегерана отражает атаку
Системы противовоздушной обороны Тегерана отражают атаку, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:18:00+03:00
2026-03-01T05:18:00+03:00
2026-03-01T05:18:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b92eea12ec92faf95e8a8db89f93a56f.jpg
https://ria.ru/20260301/bpla-2077578383.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: ПВО Тегерана отражает атаку
Nour News: силы ПВО Тегерана отражают атаку