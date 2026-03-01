https://ria.ru/20260301/pvo-2077570417.html
ЦАХАЛ заявила, что ПВО страны негерметична на фоне пусков ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ПВО страны негерметична на фоне очередных пусков ракет из Ирана по территории страны. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
