Песков раскрыл подробности встречи Путина с учеными
Наука
 
16:43 01.03.2026
Песков раскрыл подробности встречи Путина с учеными
наука
россия
москва
владимир путин
павел зарубин
дмитрий песков
россия
москва
россия, москва, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков
Наука, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что встречу президента России Владимира Путина с учеными проводили в закрытом формате из-за того, что все они работают за рубежом и могут подвергнуться "гонениям со стороны толерантных западных стран", сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Путин провел отдельную встречу с учеными в среду на полях Форума будущих технологий в Москве.
"Так почему нет больше вообще никаких кадров со встречи с учеными? Спросили мы у Пескова и узнали совершенно захватывающую историю. Так вот, в этой встрече участвовали русские ученые, работающие за рубежом, и по понятным причинам решили не показывать никого из них, чтобы избежать возможных гонений со стороны так называемых толерантных и свободолюбивых западных стран", - сказал Зарубин в эфире ИС "Вести".
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве
Наука Россия Москва Владимир Путин Павел Зарубин Дмитрий Песков
 
 
