14:42 01.03.2026 (обновлено: 17:36 01.03.2026)
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прямо во время встречи с учеными, 25 февраля, подписал заявление одного из участников о приеме в российское гражданство.
Встреча российского лидера с учеными прошла на полях Форума будущих технологий. Во время мероприятия один из ученых, который работает в России, рассказал Путину, что длительное время пытается получить российское гражданство, но куда бы он ни обращался, проблема не решается.
"Президент взял свою речь, перевернул распечатанный лист чистой стороной, отдал ученому и сказал: пишите заявление на имя президента России о приеме в гражданство РФ. И на глазах удивленных участников этого совещания заявление было написано, президент его подписал, и уже на следующий день ученый получил российское гражданство", - сообщил автор информационной службы "Вести" Павел Зарубин.
