https://ria.ru/20260301/putin-2077661018.html
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве - РИА Новости, 01.03.2026
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве
Президент РФ Владимир Путин прямо во время встречи с учеными, 25 февраля, подписал заявление одного из участников о приеме в российское гражданство. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:42:00+03:00
2026-03-01T14:42:00+03:00
2026-03-01T17:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065296022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин подписал заявление ученого о приеме в гражданство на встрече в Москве
Путин подписал заявление ученого о гражданстве РФ во время форума в Москве