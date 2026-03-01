Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи
13:22 01.03.2026
Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи
Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи
Президент РФ Владимир Путин попросил Масуда Пезешкиана, президента Исламской Республики Иран, передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:22:00+03:00
2026-03-01T13:22:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
владимир путин
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, владимир путин, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи

Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия и поддержки родным Хаменеи

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Масуда Пезешкиана, президента Исламской Республики Иран, передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и народу Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщило ранее государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
Вчера, 12:12
"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МИД Ирана назвал гибель Хаменеи беспрецедентной агрессией
Вчера, 12:38
 
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
