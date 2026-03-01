Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Масуда Пезешкиана, президента Исламской Республики Иран, передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и народу Ирана.

Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщило ранее государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром.

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - говорится в сообщении.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана