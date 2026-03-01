https://ria.ru/20260301/putin-2077646815.html
Путин на предстоящей неделе встретится с премьером Пакистана
Путин на предстоящей неделе встретится с премьером Пакистана - РИА Новости, 01.03.2026
Путин на предстоящей неделе встретится с премьером Пакистана
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ежегодное заседание коллегии МВД РФ и встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом...
2026-03-01T13:20:00+03:00
2026-03-01T13:20:00+03:00
2026-03-01T13:24:00+03:00
россия
москва
пакистан
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071655837_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_21f030bd903ba74196bb50e357dcbf36.jpg
россия
москва
пакистан
россия, москва, пакистан, владимир путин, павел зарубин
Россия, Москва, Пакистан, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин на предстоящей неделе встретится с премьером Пакистана
Путин на проведет коллегию МВД РФ и встретится с премьером Пакистана