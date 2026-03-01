Рейтинг@Mail.ru
Путин на предстоящей неделе встретится с премьером Пакистана
13:20 01.03.2026 (обновлено: 13:24 01.03.2026)
Путин на предстоящей неделе встретится с премьером Пакистана
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ежегодное заседание коллегии МВД РФ и встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом... РИА Новости, 01.03.2026
россия, москва, пакистан, владимир путин, павел зарубин
Россия, Москва, Пакистан, Владимир Путин, Павел Зарубин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ежегодное заседание коллегии МВД РФ и встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
В графике российского лидера могут быть другие международные контакты, сообщил автор информационной службы "Вести" Павел Зарубин. Кроме того, Путин проведет совещание с членами правительства и продолжит работу с регионами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством Хаменеи
Россия Москва Пакистан Владимир Путин Павел Зарубин
 
 
Заголовок открываемого материала