Пушилин рассказал о боях за железнодорожным вокзалом в Константиновке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 01.03.2026
Пушилин рассказал о боях за железнодорожным вокзалом в Константиновке
Пушилин рассказал о боях за железнодорожным вокзалом в Константиновке
Пушилин рассказал о боях за железнодорожным вокзалом в Константиновке
Бои за железнодорожным вокзалом идут внутри Константиновки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
константиновка
донецкая народная республика
константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о боях за железнодорожным вокзалом в Константиновке

Пушилин: в Константиновке идут бои за железнодорожным вокзалом

Константиновка
Константиновка
Константиновка. Архивное фото
Константиновка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Бои за железнодорожным вокзалом идут внутри Константиновки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"На константиновском участке мы видим, что бои разворачиваются в районе по-прежнему железнодорожного вокзала и также за ним", - сказал Пушилин в своем канале на платформе Max.
По его словам, российские подразделения также продолжают охват самой Константиновки.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ВС России продвигаются в Константиновке, сообщил Пушилин
25 января, 19:14
 
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
 
 
