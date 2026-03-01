Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Славянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/pushilin-2077725581.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Славянском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Славянском направлении - РИА Новости, 01.03.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Славянском направлении
Российские подразделения продвинулись на славянском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:21:00+03:00
2026-03-01T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
славянск
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность, донецкая народная республика, славянск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Славянск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Славянском направлении

Пушилин: российские подразделения продвинулись на Славянском направлении

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Российские подразделения продвинулись на славянском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На славянском направлении, в направлении Славянска наши подразделения продолжают продвигаться. В Рай-Александровке со стороны Кривой Луки, Резниковки, Никифоровки", – сказал Пушилин в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что также продвижение ВС РФ происходит и в районе Меньковки в ДНР.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пушилин рассказал о боях в Красном Лимане
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСлавянскДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
