Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 01.03.2026 (обновлено: 19:29 01.03.2026)
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что цель на краснолиманском направлении - продвижение к Оскольскому водохранилищу. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
александровка (азовский район)
денис пушилин
россия, донецкая народная республика, александровка (азовский район), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Александровка (Азовский район), Денис Пушилин
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении

Пушилин: на Краснолиманском направлении цель выйти к Оскольскому водохранилищу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что цель на краснолиманском направлении - продвижение к Оскольскому водохранилищу.
"Краснолиманское направление: у нас там продолжаются бои в районе Александровки, Коровьего Яра. Целью, конечно же, является продвижение к Оскольскому водохранилищу", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его канале в мессенджере Max.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександровка (Азовский район)Денис Пушилин
 
 
