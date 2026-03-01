https://ria.ru/20260301/pushilin-2077716351.html
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.03.2026
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что цель на краснолиманском направлении - продвижение к Оскольскому водохранилищу. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:23:00+03:00
2026-03-01T19:23:00+03:00
2026-03-01T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
александровка (азовский район)
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
александровка (азовский район)
Новости
ru-RU
Пушилин назвал цель боев на Краснолиманском направлении
Пушилин: на Краснолиманском направлении цель выйти к Оскольскому водохранилищу