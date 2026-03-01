У консульства США в Карачи вспыхнули протесты после убийства Хаменеи

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Массовые протесты вспыхнули у консульства США в пакистанском Карачи после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате скоординированных авиаударов США и Израиля по Тегерану, сообщает издание Dawn.

Собравшиеся у консульства с камнями и палками напали на проходную консульства. Ряд распространившихся в соцсетях видео показывают, что протестующие прорвали барьер безопасности консульства, после чего были оттеснены полицией.