10:39 01.03.2026
У консульства США в Карачи вспыхнули протесты после убийства Хаменеи
У консульства США в Карачи вспыхнули протесты после убийства Хаменеи
У консульства США в Карачи вспыхнули протесты после убийства Хаменеи

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Массовые протесты вспыхнули у консульства США в пакистанском Карачи после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате скоординированных авиаударов США и Израиля по Тегерану, сообщает издание Dawn.
Собравшиеся у консульства с камнями и палками напали на проходную консульства. Ряд распространившихся в соцсетях видео показывают, что протестующие прорвали барьер безопасности консульства, после чего были оттеснены полицией.
"Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и дубинки для контроля ситуации, в результате чего несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в гражданскую больницу Карачи на машине скорой помощи", - сообщает издание.
Отмечается, что министр внутренних дел провинции Синд Зиаул Хасан Ланджар запросил у заместителя генерального инспектора полиции Карачи Азада Хана немедленную информацию по инциденту у консульства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В центре Тегерана собираются люди, чтобы почтить память Хаменеи
