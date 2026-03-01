https://ria.ru/20260301/primore-2077605317.html
В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор
В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор - РИА Новости, 01.03.2026
В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор
Перепрыгнувшего через забор жилого участка в Приморье тигра ловят в течение последних трех недель, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей РИА Новости, 01.03.2026
В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Перепрыгнувшего через забор жилого участка в Приморье тигра ловят в течение последних трех недель, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В воскресенье утром в социальных сетях начали распространяться видеозаписи, на которых видно, как тигр ходит по территории поселка. Автор видео, проживающая в поселке Виневитино, рассказала, что в январе тигр съел ее собаку, а позже снова пришел к ее участку, перепрыгнул через забор и начал искать новую добычу.
"У тигра сильно повреждена передняя лапа – он на нее не ступает. Его ловят уже в течение последних трёх недель. Отсутствие снега затрудняет отлов, а так же осторожность тигра, который видимо повредил лапу попав в капкан или петлю браконьерскую, поэтому он старается не появляться на одном и том же месте", – сказал Арамилев
.
Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, его занесли в международную Красную книгу. В дикой природе в России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.