В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор
05:43 01.03.2026 (обновлено: 09:44 01.03.2026)
В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор
Перепрыгнувшего через забор жилого участка в Приморье тигра ловят в течение последних трех недель, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей
россия, хабаровский край, еврейская автономная область, сергей арамилев
В Приморье третью неделю ловят тигра, перепрыгнувшего через забор

© Fotolia / mattiaathАмурский тигр
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Перепрыгнувшего через забор жилого участка в Приморье тигра ловят в течение последних трех недель, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В воскресенье утром в социальных сетях начали распространяться видеозаписи, на которых видно, как тигр ходит по территории поселка. Автор видео, проживающая в поселке Виневитино, рассказала, что в январе тигр съел ее собаку, а позже снова пришел к ее участку, перепрыгнул через забор и начал искать новую добычу.
"У тигра сильно повреждена передняя лапа – он на нее не ступает. Его ловят уже в течение последних трёх недель. Отсутствие снега затрудняет отлов, а так же осторожность тигра, который видимо повредил лапу попав в капкан или петлю браконьерскую, поэтому он старается не появляться на одном и том же месте", – сказал Арамилев.
Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, его занесли в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
