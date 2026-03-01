https://ria.ru/20260301/prikame-2077718499.html
Заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней, считают спасатели
Заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней, считают спасатели
Заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней, считают спасатели
УФА, 1 мар - РИА Новости.
Разрыв между выходом туристов в лес в Прикамье и подачей заявки об их поиске составил целую неделю, это потерянное время, которое могло стать решающим, заявила пресс-служба
поискового отряда "Лиза Алерт".
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
. По данным СК РФ
, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. Заявке об их исчезновении поступила спасателям только 27 февраля, в воскресенье были найдены четыре тела, один мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.
"Разрыв между выходом туристов и подачей заявки составил целую неделю, это потерянное время, которое могло стать решающим", - сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт".
Спасатели отмечают, что за эти дни, несмотря на тяжелейшие погодные условия — глубокий снег и морозы до минус 30 градусов — они сделали всё, что было в человеческих силах, чтобы найти пропавших.
"Были объединены усилия: добровольцев "ЛизаАлерт" из Пермского края и Башкирии, авиационного крыла отряда "ЛизаАлерт" — ВПСО "Ангел", МЧС
России, КСС, Следственного комитета, МВД России, ПО "Миля", местных жителей. Каждый делал своё дело, чтобы приблизить момент обнаружения", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, было выполнено огромное количество задач: картографы удаленно отрабатывали возможные маршруты, инфорги круглосуточно обрабатывали свидетельства и координировали тех, кто готов был присоединиться, специалисты "Лес на связи" держали на контроле телефоны пропавших, поисковые группы на снегоходах прочесывали местность, работали специалисты беспилотной авиации от МЧС России.
"Особую благодарность выражаем местным жителям и владельцам баз за предоставление помещений под штаб и размещение поисковиков, а также главе администрации за организацию питания. Без вашей поддержки, неравнодушия и гостеприимства работа в таких условиях была бы невозможна",- добавили в пресс-службе.