Заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней, считают спасатели

УФА, 1 мар - РИА Новости. Разрыв между выходом туристов в лес в Прикамье и подачей заявки об их поиске составил целую неделю, это потерянное время, которое могло стать решающим, заявила Разрыв между выходом туристов в лес в Прикамье и подачей заявки об их поиске составил целую неделю, это потерянное время, которое могло стать решающим, заявила пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт".

Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае . По данным СК РФ , 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. Заявке об их исчезновении поступила спасателям только 27 февраля, в воскресенье были найдены четыре тела, один мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.

Спасатели отмечают, что за эти дни, несмотря на тяжелейшие погодные условия — глубокий снег и морозы до минус 30 градусов — они сделали всё, что было в человеческих силах, чтобы найти пропавших.

"Были объединены усилия: добровольцев "ЛизаАлерт" из Пермского края и Башкирии, авиационного крыла отряда "ЛизаАлерт" — ВПСО "Ангел", МЧС России, КСС, Следственного комитета, МВД России, ПО "Миля", местных жителей. Каждый делал своё дело, чтобы приблизить момент обнаружения", - говорится в релизе.

По данным пресс-службы, было выполнено огромное количество задач: картографы удаленно отрабатывали возможные маршруты, инфорги круглосуточно обрабатывали свидетельства и координировали тех, кто готов был присоединиться, специалисты "Лес на связи" держали на контроле телефоны пропавших, поисковые группы на снегоходах прочесывали местность, работали специалисты беспилотной авиации от МЧС России.