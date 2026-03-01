Рейтинг@Mail.ru
ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 01.03.2026 (обновлено: 16:57 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/prikame-2077687534.html
ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра
ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра - РИА Новости, 01.03.2026
ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра
ЧП с уфимскими туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра, они не смогли запустить снегоходы, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:43:00+03:00
2026-03-01T16:57:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678479_0:1:1679:945_1920x0_80_0_0_6696ef5957124a2c39f3af74ad9a15cb.jpg
https://ria.ru/20260301/spasateli-2077688537.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678479_123:0:1383:945_1920x0_80_0_0_5e4a5d9985c5f8b2b748b7282fd96ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра

Туристы в Прикамье не смогли запустить снегоходы из-за мороза и сильного ветра

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 1 мар - РИА Новости. ЧП с уфимскими туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра, они не смогли запустить снегоходы, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.
"Предварительно установлено, что туристическая группа не добралась до пункта назначения, Дома Иванова, из-за внезапно ухудшившихся метеорологических условий – сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако впоследствии ни один из снегоходов не удалось запустить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону пункта назначения. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались.
Лед на поверхности Финского залива - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков
Вчера, 16:47
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала