ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра

УФА, 1 мар - РИА Новости. ЧП с уфимскими туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра, они не смогли запустить снегоходы, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

"Предварительно установлено, что туристическая группа не добралась до пункта назначения, Дома Иванова, из-за внезапно ухудшившихся метеорологических условий – сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако впоследствии ни один из снегоходов не удалось запустить", - говорится в сообщении.