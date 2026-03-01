https://ria.ru/20260301/prikame-2077687534.html
ЧП с туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра
2026-03-01T16:43:00+03:00
2026-03-01T16:43:00+03:00
2026-03-01T16:57:00+03:00
УФА, 1 мар - РИА Новости. ЧП с уфимскими туристами в Прикамье произошло из-за мороза и сильного ветра, они не смогли запустить снегоходы, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.
"Предварительно установлено, что туристическая группа не добралась до пункта назначения, Дома Иванова, из-за внезапно ухудшившихся метеорологических условий – сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако впоследствии ни один из снегоходов не удалось запустить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону пункта назначения. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались.