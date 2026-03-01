В Минздраве рассказали о состоянии выжившего в Прикамье туриста

УФА, 1 мар - РИА Новости. Выжившему в Прикамье туристу 67 лет, он в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.

"Мужчина 67 лет был госпитализирован в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили агентству в пресс-службе краевого минздрава.