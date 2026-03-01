https://ria.ru/20260301/prikame-2077683715.html
В Минздраве рассказали о состоянии выжившего в Прикамье туриста
В Минздраве рассказали о состоянии выжившего в Прикамье туриста
Выжившему в Прикамье туристу 67 лет, он в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края. РИА Новости, 01.03.2026
пермский край
