Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы прокомментировал убийство Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/prezident-2077728423.html
Президент Кубы прокомментировал убийство Хаменеи
Президент Кубы прокомментировал убийство Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Президент Кубы прокомментировал убийство Хаменеи
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - омерзительный акт, нарушающий международное право, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:44:00+03:00
2026-03-01T20:44:00+03:00
в мире
иран
сша
куба
али хаменеи
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4d8fcc020cf4733f72d4e82deb83d77c.jpg
https://ria.ru/20260301/kallas-2077673714.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077399742.html
иран
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_02c423d50e59773f073069cf85c5046b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, куба, али хаменеи, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Куба, Али Хаменеи, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент Кубы прокомментировал убийство Хаменеи

Диас-Канель назвал убийство Хаменеи омерзительным актом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - омерзительный акт, нарушающий международное право, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Он выразил соболезнования народу и правительству Ирана.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Вчера, 15:45
"Этот омерзительный акт представляет собой нарушение всех норм международного права", - написал президент в соцсети X.
Он добавил, что на Кубе Хаменеи будут помнить как выдающегося лидера своего народа, который внёс вклад в развитие дружественных отношений Ирана с латиноамериканским государством.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
28 февраля, 13:07
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАКубаАли ХаменеиМигель Диас-Канель БермудесВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала