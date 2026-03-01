Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН - РИА Новости, 01.03.2026
02:03 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/postpred-2077566170.html
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН
2026-03-01T02:03:00+03:00
2026-03-01T02:03:00+03:00
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН

Постпред Иравани: действия США и Израиля являются войной против устава ООН

ООН, 1 мар - РИА Новости. Война США и Израиля против Ирана - это война не против Ирана, а против международного права и устава ООН, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
"Война, которую сегодня начали США и Израиль это война не просто против Ирана, это война против Устава ООН и война против международного права", - сказал он в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
