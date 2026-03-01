https://ria.ru/20260301/postpred-2077566170.html
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН
Война США и Израиля против Ирана - это война не против Ирана, а против международного права и устава ООН, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Новости
ru-RU
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН
