Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 01.03.2026 (обновлено: 02:10 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/postpred-2077565262.html
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал действия США и Израиля против исламской республики полномасштабной войной и заявил, что Иран продолжит... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:54:00+03:00
2026-03-01T02:10:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077512805_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69310e574a6978afd26073a044e5ccd1.jpg
https://ria.ru/20260301/sdelka-2077564815.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077512805_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2e7ba024cfdc1eb0ad468a475ac7cf6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной

Постпред Ирана Иравани назвал действия США и Израиля полномасштабной войной

© AP Photo / Amir KholousiПоследствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Amir Kholousi
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал действия США и Израиля против исламской республики полномасштабной войной и заявил, что Иран продолжит обороняться до тех пор, пока агрессия не прекратится.
"Реагируя на агрессию и крупномасштабную войну, Исламская Республика Иран осуществляет свое неотъемлемое и законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН… Пока эта агрессия продолжается, Иран будет осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону - решительно, соразмерно и без колебаний - до тех пор, пока агрессия не прекратится", - заявил Иравани во время заседания Совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
Вчера, 01:46
 
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала