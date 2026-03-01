В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах

Цены на ряд базовых продуктов сопоставимы с предложениями крупных сетей в Вене: например, гречка в "русском" магазине стоила 4 евро за упаковку 500 г, в сети супермаркетов Billа такая же упаковка продается примерно за 4,5 евро.

При этом повышенного спроса в масленичную неделю в русскоязычных магазинах не отмечалось. "Посетители берут то же, что и обычно в эти дни, а блины мы сами печем почти каждый день", - рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудница супермаркета.