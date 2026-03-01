Рейтинг@Mail.ru
В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/postavki-2077621756.html
В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах
В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах - РИА Новости, 01.03.2026
В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах
Поставки продуктов из России в русскоязычные магазины Австрии продолжаются, однако сроки доставки увеличились из-за логистических сложностей, сообщили РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:20:00+03:00
2026-03-01T11:20:00+03:00
россия
вена
германия
евросоюз
артек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_0:322:2491:1723_1920x0_80_0_0_27744911d63767fb922dbbf796148042.jpg
https://ria.ru/20251224/es-2064305046.html
https://ria.ru/20260113/brendy-2067500924.html
https://ria.ru/20260228/magaziny-2077343846.html
россия
вена
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_209:329:2068:1723_1920x0_80_0_0_564cc49118a9451568cc48073181cb6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, германия, евросоюз, артек
Россия, Вена, Германия, Евросоюз, Артек
В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах

РИА Новости: продукты из России продаются в Австрии, несмотря на трудности

CC BY-SA 4.0 / Isiwal / Linz LandstraßeПрохожие на торговой улице в Линце, Австрия
Прохожие на торговой улице в Линце, Австрия - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Isiwal / Linz Landstraße
Прохожие на торговой улице в Линце, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Поставки продуктов из России в русскоязычные магазины Австрии продолжаются, однако сроки доставки увеличились из-за логистических сложностей, сообщили РИА Новости местные продавцы.
"Продукция из России продолжает поступать, но из-за логистики сроки доставки увеличились", - рассказала одна из продавцов "русского" магазина в Вене. По ее словам, основная часть ассортимента приходит со склада в Германии.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России
24 декабря 2025, 12:06
Многие товары в таких магазинах, предлагающих продукцию из России и стран Восточной Европы, оформлены на русском языке, однако на упаковке указано, что они произведены в Германии или странах ЕС - поставки идут через европейских дистрибьюторов. Ценники варьируются - базовые продукты стоят на уровне обычного супермаркета, тогда как деликатесы заметно дороже.
Так, например, в одном из "русских" магазинов в Вене литр подсолнечного масла из Краснодарского края можно купить за 4,5 евро, различные банки икры весом от 100 до 500 граммов стоят от 16 до 55 евро, упаковка вафель "Артек" (130 граммов) - 2,5 евро, а упаковка "Шармель" с тремя штуками зефира стоит 3,80 евро.
Корреспондент РИА Новости также совершил покупку, которая обошлась в 40 евро: в корзину вошли замороженная клюква с Украины, сметана и творог из Литвы с русскоязычными надписями на упаковке, чай из Псковской области, зефир из Москвы, конфеты "Птичье молоко", произведенные в России специально для немецкого рынка, а также замороженные блинчики "Александр" немецкого производства, с мясом. Таким образом, одна покупка в венском "русском" магазине объединила продукцию сразу из нескольких стран Восточной Европы и России.
Цены на ряд базовых продуктов сопоставимы с предложениями крупных сетей в Вене: например, гречка в "русском" магазине стоила 4 евро за упаковку 500 г, в сети супермаркетов Billа такая же упаковка продается примерно за 4,5 евро.
Магазин Uniqlo - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Названы ушедшие бренды, по которым россияне скучают больше всего
13 января, 04:52
Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии. Так, в городе Киль поставки товаров из России в русскоязычные магазины продолжаются. В одном из супермаркетов сети славянских продуктов покупателям к прошедшей Масленице предлагали широкий выбор продукции - от кефира, сметаны и ряженки до готовых блинчиков-полуфабрикатов и топпингов к ним, включая сгущенку, мед и икру.
При этом повышенного спроса в масленичную неделю в русскоязычных магазинах не отмечалось. "Посетители берут то же, что и обычно в эти дни, а блины мы сами печем почти каждый день", - рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудница супермаркета.
Готовая продукция в цехе по производству пельменей - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Русские магазины" в Европе остались без продуктов из России
28 февраля, 08:47
 
РоссияВенаГерманияЕвросоюзАртек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала