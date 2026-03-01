В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах

ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Поставки продуктов из России в русскоязычные магазины Австрии продолжаются, однако сроки доставки увеличились из-за логистических сложностей, сообщили РИА Новости местные продавцы.
Многие товары в таких магазинах, предлагающих продукцию из России и стран Восточной Европы, оформлены на русском языке, однако на упаковке указано, что они произведены в Германии или странах ЕС - поставки идут через европейских дистрибьюторов. Ценники варьируются - базовые продукты стоят на уровне обычного супермаркета, тогда как деликатесы заметно дороже.
Так, например, в одном из "русских" магазинов в Вене литр подсолнечного масла из Краснодарского края можно купить за 4,5 евро, различные банки икры весом от 100 до 500 граммов стоят от 16 до 55 евро, упаковка вафель "Артек" (130 граммов) - 2,5 евро, а упаковка "Шармель" с тремя штуками зефира стоит 3,80 евро.
Корреспондент РИА Новости также совершил покупку, которая обошлась в 40 евро: в корзину вошли замороженная клюква с Украины, сметана и творог из Литвы с русскоязычными надписями на упаковке, чай из Псковской области, зефир из Москвы, конфеты "Птичье молоко", произведенные в России специально для немецкого рынка, а также замороженные блинчики "Александр" немецкого производства, с мясом. Таким образом, одна покупка в венском "русском" магазине объединила продукцию сразу из нескольких стран Восточной Европы и России.
Цены на ряд базовых продуктов сопоставимы с предложениями крупных сетей в Вене: например, гречка в "русском" магазине стоила 4 евро за упаковку 500 г, в сети супермаркетов Billа такая же упаковка продается примерно за 4,5 евро.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии. Так, в городе Киль поставки товаров из России в русскоязычные магазины продолжаются. В одном из супермаркетов сети славянских продуктов покупателям к прошедшей Масленице предлагали широкий выбор продукции - от кефира, сметаны и ряженки до готовых блинчиков-полуфабрикатов и топпингов к ним, включая сгущенку, мед и икру.
При этом повышенного спроса в масленичную неделю в русскоязычных магазинах не отмечалось. "Посетители берут то же, что и обычно в эти дни, а блины мы сами печем почти каждый день", - рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудница супермаркета.
