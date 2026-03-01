Аналитик назвал Россию единственным игроком для запуска диалога по Ирану

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Реальное посредничество по ситуации вокруг Ирана сегодня возможно лишь при участии России, тогда как инициативы других региональных игроков в нынешних условиях вряд ли приведут к результату, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по региону Мустафа Шенер Йылдырым.

« "На данном этапе единственной силой, способной сыграть реальную посредническую роль, является Россия. У Москвы есть рабочие каналы связи со всеми ключевыми сторонами — как с Тегераном, так и с другими центрами принятия решений. Без её участия посредничество будет носить декларативный характер", — заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

По его мнению, текущая конфигурация конфликта требует игрока, обладающего стратегическим весом и возможностью прямого политического диалога одновременно с несколькими центрами силы. Он отметил, что большинство ближневосточных стран ограничены либо региональной повесткой, либо зависимостью от внешнеполитических союзов.

Йылдырым также считает, что Россия обладает опытом кризисной дипломатии в сложных многосторонних форматах, что повышает её шансы на выстраивание переговорного механизма. По его оценке, именно наличие доверительных контактов с разными сторонами делает Москву потенциально более эффективным посредником.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что без участия крупной державы с самостоятельной внешнеполитической линией дипломатические инициативы рискуют остаться символическими. В условиях острой фазы конфликта, добавил он, именно фактор стратегического влияния становится ключевым для запуска реального переговорного процесса.