Аналитик назвал Россию единственным игроком для запуска диалога по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
12:04 01.03.2026
Аналитик назвал Россию единственным игроком для запуска диалога по Ирану
в мире, сша, иран, россия
В мире, США, Иран, Россия
Аналитик назвал Россию единственным игроком для запуска диалога по Ирану

Йылдырым: посредничество по Ирану возможно только при участии России

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Реальное посредничество по ситуации вокруг Ирана сегодня возможно лишь при участии России, тогда как инициативы других региональных игроков в нынешних условиях вряд ли приведут к результату, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по региону Мустафа Шенер Йылдырым.
"На данном этапе единственной силой, способной сыграть реальную посредническую роль, является Россия. У Москвы есть рабочие каналы связи со всеми ключевыми сторонами — как с Тегераном, так и с другими центрами принятия решений. Без её участия посредничество будет носить декларативный характер", — заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
По его мнению, текущая конфигурация конфликта требует игрока, обладающего стратегическим весом и возможностью прямого политического диалога одновременно с несколькими центрами силы. Он отметил, что большинство ближневосточных стран ограничены либо региональной повесткой, либо зависимостью от внешнеполитических союзов.
Йылдырым также считает, что Россия обладает опытом кризисной дипломатии в сложных многосторонних форматах, что повышает её шансы на выстраивание переговорного механизма. По его оценке, именно наличие доверительных контактов с разными сторонами делает Москву потенциально более эффективным посредником.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что без участия крупной державы с самостоятельной внешнеполитической линией дипломатические инициативы рискуют остаться символическими. В условиях острой фазы конфликта, добавил он, именно фактор стратегического влияния становится ключевым для запуска реального переговорного процесса.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
