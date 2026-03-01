Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство США в оманской столице Маскате дало указание сотрудникам оставаться в укрытии и рекомендовало всем американцам в Омане поступить так же и запастись продовольствием и водой.
«
"В связи с продолжающейся активностью за пределами Маската посольство США в Омане предписало сотрудникам оставаться в укрытии. Мы рекомендуем всем американцам в Омане делать то же самое до дальнейшего уведомления. Необходимые действия: найдите безопасное место у себя дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, медикаментами и иными необходимыми вещами", - сообщает посольство на своей странице в соцсети X.
Дипмиссия рекомендовала гражданам США в Омане следить за новостями и держать средства связи заряженными.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.