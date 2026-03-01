Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/posolstvo-2077622249.html
Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии
Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии - РИА Новости, 01.03.2026
Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии
Посольство США в оманской столице Маскате дало указание сотрудникам оставаться в укрытии и рекомендовало всем американцам в Омане поступить так же и запастись... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:23:00+03:00
2026-03-01T11:23:00+03:00
в мире
сша
оман
маскат (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807504_0:168:3067:1893_1920x0_80_0_0_b4aa849805542309149df1c2f8b18426.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
оман
маскат (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807504_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_45c33fd6f1206c3942dc93ff8188a6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оман, маскат (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Оман, Маскат (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии

Посольство США в Омане дало указание сотрудникам оставаться в укрытии

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман
Флаг Султаната Оман - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Султаната Оман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство США в оманской столице Маскате дало указание сотрудникам оставаться в укрытии и рекомендовало всем американцам в Омане поступить так же и запастись продовольствием и водой.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«

"В связи с продолжающейся активностью за пределами Маската посольство США в Омане предписало сотрудникам оставаться в укрытии. Мы рекомендуем всем американцам в Омане делать то же самое до дальнейшего уведомления. Необходимые действия: найдите безопасное место у себя дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, медикаментами и иными необходимыми вещами", - сообщает посольство на своей странице в соцсети X.

Дипмиссия рекомендовала гражданам США в Омане следить за новостями и держать средства связи заряженными.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреСШАОманМаскат (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала