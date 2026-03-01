Посольство США в Омане рекомендовало сотрудникам оставаться в укрытии

«

"В связи с продолжающейся активностью за пределами Маската посольство США в Омане предписало сотрудникам оставаться в укрытии. Мы рекомендуем всем американцам в Омане делать то же самое до дальнейшего уведомления. Необходимые действия: найдите безопасное место у себя дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, медикаментами и иными необходимыми вещами", - сообщает посольство на своей странице в соцсети X.