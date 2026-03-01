Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям
02:48 01.03.2026
В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям
Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в... РИА Новости, 01.03.2026
2026
В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума - в среднем девять тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семья имеет право на единое пособие для каждого ребенка. Выплата назначается на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума - это порядка девяти тысяч рублей на ребенка в месяц. Норма вступает в силу с 1 января 2026 года", - сказала Буцкая.
Парламентарий подчеркнула, что норма также распространяется на семьи, которые ранее получали отказ: теперь они могут подать заявление повторно, и выплата будет назначена с учетом нового закона.
Она отметила, что это решение президента РФ Владимира Путина, направленное на поддержку семей. По ее словам, благодаря этому шагу единое пособие начнут получать родители 230 тысяч детей.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
17 февраля, 02:14
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
