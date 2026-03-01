В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума - в среднем девять тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.