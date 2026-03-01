Рейтинг@Mail.ru
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне - РИА Новости, 01.03.2026
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне

Семенов: россияне плакали из-за решения Польши закрыть консульство в Гданьске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Живущие в Польше россияне плакали из-за решения польских властей закрыть российское консульство в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости бывший там генеральным консулом Сергей Семенов.
Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, бывший там генконсул Сергей Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). За два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые видео набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.
"Это было тяжело и для наших граждан, которые проживают в Гданьском консульском округе. Многие звонили, выражали свое сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен", - сказал Семенов.
Генеральное консульство донесло информацию о закрытии разными путями: разместили ее на сайте генконсульства, в социальных сетях, передавали при личном общении, посредством "сарафанного радио", отметил он.
"Мы делали и видеообращение к гражданам, где выражали сожаление из-за закрытия и того, что больше не сможем помогать людям. Реакция была понятной и теплой - они звонили, писали и приходили. Подтверждали свою готовность помочь", - поделился дипломат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПольшаГданьскРоссияСергей Семенов
 
 
