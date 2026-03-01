https://ria.ru/20260301/polsha-2077585195.html
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне - РИА Новости, 01.03.2026
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне
Живущие в Польше россияне плакали из-за решения польских властей закрыть российское консульство в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости бывший там генеральным РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:43:00+03:00
2026-03-01T06:43:00+03:00
2026-03-01T06:43:00+03:00
польша
гданьск
россия
сергей семенов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
https://ria.ru/20260228/rusofobiya-2077332257.html
польша
гданьск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, гданьск, россия, сергей семенов
Польша, Гданьск, Россия, Сергей Семенов
Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне
Семенов: россияне плакали из-за решения Польши закрыть консульство в Гданьске
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Живущие в Польше россияне плакали из-за решения польских властей закрыть российское консульство в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости бывший там генеральным консулом Сергей Семенов.
Генеральное консульство России
в польском Гданьске
закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши
. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, бывший там генконсул Сергей Семенов
принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). За два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые видео набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.
"Это было тяжело и для наших граждан, которые проживают в Гданьском консульском округе. Многие звонили, выражали свое сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен", - сказал Семенов.
Генеральное консульство донесло информацию о закрытии разными путями: разместили ее на сайте генконсульства, в социальных сетях, передавали при личном общении, посредством "сарафанного радио", отметил он.
"Мы делали и видеообращение к гражданам, где выражали сожаление из-за закрытия и того, что больше не сможем помогать людям. Реакция была понятной и теплой - они звонили, писали и приходили. Подтверждали свою готовность помочь", - поделился дипломат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.