Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Турфирмы, организующие поездки в Израиле для русскоязычных туристов, на ближайшее время отменяют все мероприятия, сообщили РИА Новости представители двух компаний.
"Все мероприятия и сборы запрещены указаниями службы тыла Армии обороны Израиля. Воздушное пространство страны закрыто, соответственно, туризм на данный момент неактуален. Мы отменили поход (28 февраля – ред.) через полчаса после его начала. Анонсов до апреля нет", - сказал представитель компании, организующей туры и походы в Израиле для русскоязычных туристов.
Представитель еще одной туркомпании в Израиле также подтвердила РИА Новости, что на ближайшие дни есть отмены туров.
"На неделю вперед пока неизвестно", - отметила собеседница.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
