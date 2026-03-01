Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Турфирмы, организующие поездки в Израиле для русскоязычных туристов, на ближайшее время отменяют все мероприятия, сообщили РИА Новости представители двух компаний.

Представитель еще одной туркомпании в Израиле также подтвердила РИА Новости, что на ближайшие дни есть отмены туров.