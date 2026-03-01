Рейтинг@Mail.ru
Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки - РИА Новости, 01.03.2026
Туризм
Туризм
 
06:40 01.03.2026
Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки
Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки - РИА Новости, 01.03.2026
Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки
Турфирмы, организующие поездки в Израиле для русскоязычных туристов, на ближайшее время отменяют все мероприятия, сообщили РИА Новости представители двух... РИА Новости, 01.03.2026
Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки

РИА Новости: работающие с россиянами в Израиле туркомпании отменяют поездки

Иерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Турфирмы, организующие поездки в Израиле для русскоязычных туристов, на ближайшее время отменяют все мероприятия, сообщили РИА Новости представители двух компаний.
"Все мероприятия и сборы запрещены указаниями службы тыла Армии обороны Израиля. Воздушное пространство страны закрыто, соответственно, туризм на данный момент неактуален. Мы отменили поход (28 февраля – ред.) через полчаса после его начала. Анонсов до апреля нет", - сказал представитель компании, организующей туры и походы в Израиле для русскоязычных туристов.
Представитель еще одной туркомпании в Израиле также подтвердила РИА Новости, что на ближайшие дни есть отмены туров.
"На неделю вперед пока неизвестно", - отметила собеседница.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране
Вчера, 05:16
 
ТуризмИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
