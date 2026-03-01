Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году

МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Система единой для участников Союзного государства (СГ) Белоруссии и России электронной цифровой подписи должна заработать в этом году, заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.

"На текущий год мы должны наконец-то закончить тему электронной цифровой подписи. Идет этап передачи соответствующего оборудования и завершение строительства полноценной инфраструктуры, когда мы сможем в электронном виде признавать все операции, которые проводятся уже в виде электронных документов", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Первый информационный", темой которого стало состоявшееся в четверг в Москве заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.

Глава администрации белорусского президента сообщил, что в качестве пилотной отрасли для отработки системы единой электронной цифровой подписи был выбран финансовый рынок.

"Надеюсь, этот первый этап пройдет успешно. Если мы полноценно запустим электронную цифровую подпись и плюс тот пилотный проект, который анонсировали наши регуляторы в виде Национального банка и Центробанка России, по расчетам в цифровых валютах уже в этом году, я думаю, они позволят еще более нивелировать влияние санкций. Основные санкции ведь касаются финансовой сферы", - отметил Крутой.

Он заявил, что для нивелирования попыток Запада с помощью санкций подорвать деятельность фининститутов Белоруссии и России необходимо сосредоточить все меры упреждения именно на финансовом блоке.

"По моим оценкам, это удается очень хорошо… Плюс третьи страны, которые с нами работают, тоже видят происходящую ситуацию. И альтернативные инструменты, альтернативные маршруты платежей появляются, они тоже очень хорошо функционируют. И здесь нет никаких проблем", - рассказал Крутой.