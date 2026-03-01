Рейтинг@Mail.ru
Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:46 01.03.2026
Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году
Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году - РИА Новости, 01.03.2026
Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году
Система единой для участников Союзного государства (СГ) Белоруссии и России электронной цифровой подписи должна заработать в этом году, заявил глава... РИА Новости, 01.03.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году

Единая цифровая подпись должна заработать в Белоруссии и России в 2026 году

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Система единой для участников Союзного государства (СГ) Белоруссии и России электронной цифровой подписи должна заработать в этом году, заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
"На текущий год мы должны наконец-то закончить тему электронной цифровой подписи. Идет этап передачи соответствующего оборудования и завершение строительства полноценной инфраструктуры, когда мы сможем в электронном виде признавать все операции, которые проводятся уже в виде электронных документов", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Первый информационный", темой которого стало состоявшееся в четверг в Москве заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
Глава администрации белорусского президента сообщил, что в качестве пилотной отрасли для отработки системы единой электронной цифровой подписи был выбран финансовый рынок.
"Надеюсь, этот первый этап пройдет успешно. Если мы полноценно запустим электронную цифровую подпись и плюс тот пилотный проект, который анонсировали наши регуляторы в виде Национального банка и Центробанка России, по расчетам в цифровых валютах уже в этом году, я думаю, они позволят еще более нивелировать влияние санкций. Основные санкции ведь касаются финансовой сферы", - отметил Крутой.
Он заявил, что для нивелирования попыток Запада с помощью санкций подорвать деятельность фининститутов Белоруссии и России необходимо сосредоточить все меры упреждения именно на финансовом блоке.
"По моим оценкам, это удается очень хорошо… Плюс третьи страны, которые с нами работают, тоже видят происходящую ситуацию. И альтернативные инструменты, альтернативные маршруты платежей появляются, они тоже очень хорошо функционируют. И здесь нет никаких проблем", - рассказал Крутой.
Белорусско-российское межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии было подписано 15 апреля 2024 года. Документ устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи в документе, созданной в соответствие с законодательством другой стороны. Определяются принципы, условия, порядок признания электронной цифровой подписи в документе при трансграничном электронном взаимодействии. Также предусматривается проверка действительности такой подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны, предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи.
Заголовок открываемого материала