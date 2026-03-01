Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино, он признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По данным следствия, в ночь на 10 февраля обвиняемый прикрепил к днищу автомобиля предпринимателя взрывное устройство. В результате взрывчатка сдетонировала, когда мужчина переезжал железнодорожный переезд во Фрязино , он получил осколочное ранение ноги.

Фигурант же скрылся, но в конце недели он был задержан на одном из вокзалов Ростова-на-Дону . Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленник был соседом потерпевшего и часто конфликтовал с ним.

По словам Врадий , следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также пластиковые и металлические части автомобиля для взрывотехнической и генетической экспертиз. При этом на изъятых предметах нашли ДНК 61-летнего обвиняемого.

"(Фигуранту - ред.) предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом", - сказала она, добавив, что на допросе он дал признательные показания и сообщил, что причиной стала личная неприязнь.

Врадий отметила, что в ходе проверки показаний на месте обвиняемый также детально рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.