Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино - РИА Новости, 01.03.2026
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино
Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино, он признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино
Жителю Подмосковья предъявили обвинение в подрыве автомобиля во Фрязино
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино, он признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, в ночь на 10 февраля обвиняемый прикрепил к днищу автомобиля предпринимателя взрывное устройство. В результате взрывчатка сдетонировала, когда мужчина переезжал железнодорожный переезд во Фрязино
, он получил осколочное ранение ноги.
Фигурант же скрылся, но в конце недели он был задержан на одном из вокзалов Ростова-на-Дону
. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленник был соседом потерпевшего и часто конфликтовал с ним.
По словам Врадий
, следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также пластиковые и металлические части автомобиля для взрывотехнической и генетической экспертиз. При этом на изъятых предметах нашли ДНК 61-летнего обвиняемого.
"(Фигуранту - ред.) предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом", - сказала она, добавив, что на допросе он дал признательные показания и сообщил, что причиной стала личная неприязнь.
Врадий отметила, что в ходе проверки показаний на месте обвиняемый также детально рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом о его аресте", - заключила она.