Рейтинг@Mail.ru
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/podmoskove-2077598954.html
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино - РИА Новости, 01.03.2026
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино
Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино, он признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:08:00+03:00
2026-03-01T09:08:00+03:00
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260221/chp-2076002075.html
https://ria.ru/20260219/zabajkale-2075375772.html
фрязино
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино

Жителю Подмосковья предъявили обвинение в подрыве автомобиля во Фрязино

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино, он признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, в ночь на 10 февраля обвиняемый прикрепил к днищу автомобиля предпринимателя взрывное устройство. В результате взрывчатка сдетонировала, когда мужчина переезжал железнодорожный переезд во Фрязино, он получил осколочное ранение ноги.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом
21 февраля, 18:26
Фигурант же скрылся, но в конце недели он был задержан на одном из вокзалов Ростова-на-Дону. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленник был соседом потерпевшего и часто конфликтовал с ним.
По словам Врадий, следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также пластиковые и металлические части автомобиля для взрывотехнической и генетической экспертиз. При этом на изъятых предметах нашли ДНК 61-летнего обвиняемого.
"(Фигуранту - ред.) предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом", - сказала она, добавив, что на допросе он дал признательные показания и сообщил, что причиной стала личная неприязнь.
Врадий отметила, что в ходе проверки показаний на месте обвиняемый также детально рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом о его аресте", - заключила она.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов
19 февраля, 08:04
 
ПроисшествияФрязиноМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала