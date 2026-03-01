Рейтинг@Mail.ru
08:35 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/pobeda-2077594348.html
"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби
"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби
2026-03-01T08:35:00+03:00
2026-03-01T08:44:00+03:00
"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби

"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби из-за ограничений

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Победа" из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ и близлежащих стран корректирует расписание, часть рейсов в и из Дубая и Абу-Даби отменена, сообщили в пресс-службе компании "Победа".
"В связи с введёнными ограничениями на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов в и из Дубая и Абу-Даби отменена", - говорится в сообщении.
Клиентов просят проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт. Это можно сделать любым удобным способом: через бота, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, в SMS по контактному номеру телефона, указанному при бронировании.
В пресс-службе также сообщили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме и обеспечивают информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Заголовок открываемого материала