"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби
"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби
"Победа" из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ и близлежащих стран корректирует расписание, часть рейсов в и из Дубая и Абу-Даби отменена, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T08:35:00+03:00
2026-03-01T08:35:00+03:00
2026-03-01T08:44:00+03:00
в мире
оаэ
дубай
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби
"Победа" отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби из-за ограничений