Названы траты россиян на питомцев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители - около 1200 рублей, а на корма - порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании.

"В категории игрушек: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%), наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1 215 рублей (+7%) и корма, где количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 рубля (+6%)", - посчитали аналитики.

Данное исследование посвящено дню кошек. И как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова , раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы - от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару.

"Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат - на 35%, а средний чек - на 14%, до 8 512 рублей", - сказала она.

Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчётливо видна тенденция замещения: растёт доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции.