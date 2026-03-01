Рейтинг@Mail.ru
06:38 01.03.2026
Названы траты россиян на питомцев
общество
ирина полякова
2026
ирина полякова
Ирина Полякова
Кот грызет подарок
Кот грызет подарок . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители - около 1200 рублей, а на корма - порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании.
"В категории игрушек: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%), наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1 215 рублей (+7%) и корма, где количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 рубля (+6%)", - посчитали аналитики.
Данное исследование посвящено дню кошек. И как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова, раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы - от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару.
"Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат - на 35%, а средний чек - на 14%, до 8 512 рублей", - сказала она.
Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчётливо видна тенденция замещения: растёт доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции.
Более того, владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.
Выгул собаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице
1 февраля, 09:40
 
Ирина Полякова
 
 
