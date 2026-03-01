https://ria.ru/20260301/pezeshkian-2077632345.html
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель верховного лидера Али Хаменеи, отметив, что Тегеран считает это законным правом. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:12:00+03:00
2026-03-01T12:12:00+03:00
2026-03-01T12:14:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
в мире
иран
али хаменеи
сша
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), в мире, иран, али хаменеи, сша, масуд пезешкиан
Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), В мире, Иран, Али Хаменеи, США, Масуд Пезешкиан
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
Пезешкиан заявил, что Иран считает месть за гибельХаменеи своим законным правом