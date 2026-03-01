Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 01.03.2026 (обновлено: 12:14 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/pezeshkian-2077632345.html
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель верховного лидера Али Хаменеи, отметив, что Тегеран считает это законным правом. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:12:00+03:00
2026-03-01T12:14:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
в мире
иран
али хаменеи
сша
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), в мире, иран, али хаменеи, сша, масуд пезешкиан
Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), В мире, Иран, Али Хаменеи, США, Масуд Пезешкиан
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана

Пезешкиан заявил, что Иран считает месть за гибельХаменеи своим законным правом

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель верховного лидера Али Хаменеи, отметив, что Тегеран считает это законным правом.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Иран считает своим долгом и законным правом отомстить (виновникам) за это историческое преступление и намерен использовать все возможности для выполнения этого великого обязательства", - говорится в заявлении Пезешкиана, распространенном его пресс-службой.
Он также выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи, заявив, что "путь этого великого человека будет продолжен".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
Военная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)В миреИранАли ХаменеиСШАМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала