Россия должна оставаться островком рассудительности, заявил Песков

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия должна оставаться островком стабильности, рассудительности и мудрости, если поддаться общему хаосу, это до добра не доведет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину в связи с сообщениями о возможной передаче ядерного оружия киевскому режиму.
Он отметил, что ведется кропотливая работа, все службы находятся на своих постах и выполняют свои функции.
"Дело в том, что, когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент Путин. Потому что если поддаться вот этому общему хаосу, то, конечно, это до добра не доведет", - сказал Песков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.