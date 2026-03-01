Рейтинг@Mail.ru
Россия должна оставаться островком рассудительности, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2026
13:26 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/peskov-2077648370.html
Россия должна оставаться островком рассудительности, заявил Песков
Россия должна оставаться островком рассудительности, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2026
Россия должна оставаться островком рассудительности, заявил Песков
Россия должна оставаться островком стабильности, рассудительности и мудрости, если поддаться общему хаосу, это до добра не доведет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.03.2026
Россия должна оставаться островком рассудительности, заявил Песков

Песков: Россия должна оставаться островком стабильности и рассудительности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия должна оставаться островком стабильности, рассудительности и мудрости, если поддаться общему хаосу, это до добра не доведет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину в связи с сообщениями о возможной передаче ядерного оружия киевскому режиму.
Он отметил, что ведется кропотливая работа, все службы находятся на своих постах и выполняют свои функции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану
Вчера, 03:51
"Дело в том, что, когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент Путин. Потому что если поддаться вот этому общему хаосу, то, конечно, это до добра не доведет", - сказал Песков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Украина готова к очередной попытке исполнить свою голубую мечту
Вчера, 08:00
 
Россия Павел Зарубин Великобритания Франция Дмитрий Песков Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
