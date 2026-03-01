https://ria.ru/20260301/peregovory-2077558233.html
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке безотлагательно вернуться к переговорам, в том числе по ядерной... РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
Гутерреш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к переговорам