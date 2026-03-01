Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам - РИА Новости, 01.03.2026
00:46 01.03.2026
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
в мире
ближний восток
иран
сша
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
иран
сша
в мире, ближний восток, иран, сша, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам

Гутерреш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к переговорам

ООН, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке безотлагательно вернуться к переговорам, в том числе по ядерной программе Ирана.
"Я настоятельно призываю все стороны безотлагательно вернуться за стол переговоров, в том числе по ядерной программе Ирана", - заявил генсек, выступая на экстренном заседании СБ ООН.
Гутерреш отметил, что удары произошли после третьего раунда непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана и выразил глубокое сожаление в связи с тем, что дипломатическая возможность "была упущена".
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте
В миреБлижний ВостокИранСШААнтониу ГутеррешООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала