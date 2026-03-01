"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон, комментируя РИА Новости заявления Ирана о запрете для американских кораблей заходить в Персидский залив, заявил, что ведомству нечего добавить к уже озвученной позиции министра войны США Пита Хегсета.