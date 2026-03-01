Рейтинг@Mail.ru
"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 01.03.2026 (обновлено: 18:28 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/pentagon-2077709793.html
"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США
"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США - РИА Новости, 01.03.2026
"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США
Пентагон, комментируя РИА Новости заявления Ирана о запрете для американских кораблей заходить в Персидский залив, заявил, что ведомству нечего добавить к уже... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:00:00+03:00
2026-03-01T18:28:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20260301/lajnery-2077681409.html
https://ria.ru/20260301/vostok-2077681097.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США

РИА Новости: Пентагон прокомментировал заявления Ирана для кораблей США

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон, комментируя РИА Новости заявления Ирана о запрете для американских кораблей заходить в Персидский залив, заявил, что ведомству нечего добавить к уже озвученной позиции министра войны США Пита Хегсета.
"У нас нет ничего дополнительного, чем мы могли бы поделиться в настоящее время, помимо того, что опубликовано на страницах министра войны и CENTCOM в X", — сообщили в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать заявления иранских властей о запрете для судов США в Персидский залив.
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пять круизных лайнеров не могут покинуть Персидский залив
Вчера, 16:10
Ранее министр обороны США Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, заявил, что Соединённые Штаты не начинали нынешний конфликт, однако намерены довести его до завершения. Он также охарактеризовал операцию "Эпическая ярость" как самую смертоносную, сложную и точную воздушную операцию в истории.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Круизный лайнер в порту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россияне рассказали об обстановке на круизных лайнерах
Вчера, 15:50
 
В миреСШАИранИзраильПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала