"Нам нечего добавить": Пентагон о запрете Ирана для кораблей США

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон, комментируя РИА Новости заявления Ирана о запрете для американских кораблей заходить в Персидский залив, заявил, что ведомству нечего добавить к уже озвученной позиции министра войны США Пита Хегсета.
"У нас нет ничего дополнительного, чем мы могли бы поделиться в настоящее время, помимо того, что опубликовано на страницах министра войны и CENTCOM в X", — сообщили в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать заявления иранских властей о запрете для судов США в Персидский залив.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, заявил, что Соединённые Штаты не начинали нынешний конфликт, однако намерены довести его до завершения. Он также охарактеризовал операцию "Эпическая ярость" как самую смертоносную, сложную и точную воздушную операцию в истории.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.