Пентагон не ответил на вопрос об ударе Ирана по авианосцу - РИА Новости, 01.03.2026
18:23 01.03.2026
Пентагон не ответил на вопрос об ударе Ирана по авианосцу
Пентагон не ответил на вопрос об ударе Ирана по авианосцу - РИА Новости, 01.03.2026
Пентагон не ответил на вопрос об ударе Ирана по авианосцу
Пентагон в комментарии РИА Новости уклонился от ответа на вопрос об ударе Ирана по авианосцу, заявив, что у ведомства нет дополнительной информации, помимо... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:23:00+03:00
2026-03-01T18:23:00+03:00
в мире
иран
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Пентагон не ответил на вопрос об ударе Ирана по авианосцу

РИА Новости: Пентагон уклонился от ответа на вопрос об ударе Ирана по авианосцу

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Пентагон в комментарии РИА Новости уклонился от ответа на вопрос об ударе Ирана по авианосцу, заявив, что у ведомства нет дополнительной информации, помимо обнародованной ранее.
Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявил о нанесении ударов четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США USS Abraham Lincoln.
"У нас нет ничего дополнительного, чем мы могли бы поделиться в настоящее время, помимо того, что опубликовано на страницах министра войны и CENTCOM в X", – сказали РИА Новости в ведомстве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
