Водителям пояснили, кто имеет право на парковку во дворе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Безусловное право парковки на придомовой территории многоквартирного дома есть у собственников квартир, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Все прочие могут оставить авто на свободном месте, если нет шлагбаума. Его могут установить именно для защиты прав владельцев квартир. Но для этого нужно решение собрания собственников.

“В этом случае несобственникам въезд на придомовую территорию может быть запрещен. Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах”, — указала финансист.