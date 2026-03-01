Рейтинг@Mail.ru
03:18 01.03.2026
Водителям пояснили, кто имеет право на парковку во дворе
Безусловное право парковки на придомовой территории многоквартирного дома есть у собственников квартир, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 01.03.2026
жилье, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова
Водителям пояснили, кто имеет право на парковку во дворе

Автомобили припаркованы во дворе дома в Москве
Автомобили припаркованы во дворе дома в Москве
© РИА Новости
Автомобили припаркованы во дворе дома в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Безусловное право парковки на придомовой территории многоквартирного дома есть у собственников квартир, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Все прочие могут оставить авто на свободном месте, если нет шлагбаума. Его могут установить именно для защиты прав владельцев квартир. Но для этого нужно решение собрания собственников.
“В этом случае несобственникам въезд на придомовую территорию может быть запрещен. Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах”, — указала финансист.
Дело в том, что придомовой земельный участок находится в общей долевой собственности владельцев квартир, и все они вправе пользоваться этим имуществом. Но застолбить какое-то одно место для своей машины невозможно, заключила она.
Жилье
 
 
