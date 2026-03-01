В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Сотни протестующих собрались у консульства США в пакистанском Лахоре и попытались проникнуть на территорию консульства, сообщает издание Dawn.
"Сотни активистов из организации "Маджлис Вахдат-и-Муслимин" собрались у консульства США в Лахоре около 11 часов утра (09.00 мск - ред.) и попытались силой проникнуть в здание, застав полицию врасплох. Протесты произошли после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи", - сообщает издание.
Находившимся на дежурстве у консульства полицейским удалось оттеснить активистов.
Как сообщили очевидцы изданию Dawn, один из их протестующих перелез через стену консульства и был задержан его охранниками. Прибывший к месту протестов с подкреплением инспектор полиции провел переговоры со службой безопасности консульства, чтобы добиться освобождения протестующего.
Организация "Маджлис Вахдат-и-Муслимин" планировала провести протест у здания консульства в 15.00 (13.00 мск), но ее активисты собрались на месте гораздо раньше.
Ранее протесты прошли у консульства США в пакистанском Карачи. В результате столкновений у консульства, согласно последним данным, десять человек погибли и около 30 получили ранения.