Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/pakistan-2077692437.html
В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ
В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ
Сотни протестующих собрались у консульства США в пакистанском Лахоре и попытались проникнуть на территорию консульства, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:06:00+03:00
2026-03-01T17:06:00+03:00
в мире
сша
лахор
иран
али хаменеи
пакистан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/84/1559658420_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_a27af80d41d268dd5ddf9c7227697e39.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077662808.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077687298.html
сша
лахор
иран
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/84/1559658420_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_7bf6ab937d39584c0ebebab78b5142ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лахор, иран, али хаменеи, пакистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Лахор, Иран, Али Хаменеи, Пакистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ

Dawn: сотни протестующих в Лахоре попытались проникнуть в консульство США

© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские женщины-полицейские
Пакистанские женщины-полицейские - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанские женщины-полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Сотни протестующих собрались у консульства США в пакистанском Лахоре и попытались проникнуть на территорию консульства, сообщает издание Dawn.
"Сотни активистов из организации "Маджлис Вахдат-и-Муслимин" собрались у консульства США в Лахоре около 11 часов утра (09.00 мск - ред.) и попытались силой проникнуть в здание, застав полицию врасплох. Протесты произошли после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи", - сообщает издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Вчера, 14:53
Находившимся на дежурстве у консульства полицейским удалось оттеснить активистов.
Как сообщили очевидцы изданию Dawn, один из их протестующих перелез через стену консульства и был задержан его охранниками. Прибывший к месту протестов с подкреплением инспектор полиции провел переговоры со службой безопасности консульства, чтобы добиться освобождения протестующего.
Организация "Маджлис Вахдат-и-Муслимин" планировала провести протест у здания консульства в 15.00 (13.00 мск), но ее активисты собрались на месте гораздо раньше.
Ранее протесты прошли у консульства США в пакистанском Карачи. В результате столкновений у консульства, согласно последним данным, десять человек погибли и около 30 получили ранения.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Каждый раз". На Западе указали США на ошибки по Ирану
Вчера, 16:42
 
В миреСШАЛахорИранАли ХаменеиПакистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала