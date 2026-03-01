Рейтинг@Mail.ru
Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/pakistan-2077682863.html
Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Правительство и народ Пакистана выражают искренние соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил премьер Шехбаз Шариф. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:25:00+03:00
2026-03-01T16:25:00+03:00
в мире
иран
сша
пакистан
али хаменеи
шехбаз шариф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ec0b127ce5911dfa9f0d63eb242e435.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
https://ria.ru/20260301/tramp--2077579646.html
иран
сша
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622431_239:0:1199:720_1920x0_80_0_0_afab7f62469d6ed38d28bb58f736f959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, пакистан, али хаменеи, шехбаз шариф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Пакистан, Али Хаменеи, Шехбаз Шариф, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Правительство и народ Пакистана выражают искренние соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил премьер Шехбаз Шариф.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Хаменеи погиб накануне в результате скоординированных авиаударов США и Израиля по Тегерану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
"Правительство и народ Пакистана разделяют скорбь и печаль народа Ирана и выражают самые искренние соболезнования в связи с мученической смертью Его Высокопреосвященства аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Пакистан также выражает обеспокоенность по поводу нарушения норм международного права. Давно существует договоренность о том, что главы государств/правительств не должны становиться объектом атак", - заявил Шариф в соцсети X.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
 
В миреИранСШАПакистанАли ХаменеиШехбаз ШарифВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала