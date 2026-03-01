Пакистан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Правительство и народ Пакистана выражают искренние соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил премьер Шехбаз Шариф.
"Правительство и народ Пакистана разделяют скорбь и печаль народа Ирана и выражают самые искренние соболезнования в связи с мученической смертью Его Высокопреосвященства аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Пакистан также выражает обеспокоенность по поводу нарушения норм международного права. Давно существует договоренность о том, что главы государств/правительств не должны становиться объектом атак", - заявил Шариф в соцсети X.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.