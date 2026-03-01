Рейтинг@Mail.ru
Пакистан осудил неоправданное нападение на Иран - РИА Новости, 01.03.2026
01:22 01.03.2026 (обновлено: 01:27 01.03.2026)
Пакистан осудил неоправданное нападение на Иран
Пакистан осуждает начало неоправданных нападений на Иран, а также осуждает атаки Ирана против стран Ближнего Востока, заявил постпред Пакистана при ООН Асим... РИА Новости, 01.03.2026
Пакистан осудил неоправданное нападение на Иран

Постпред Пакистана при ООН осудил неоправданное нападение на Иран

Последствия американо-израильского удара по Тегерану
ООН, 1 мар - РИА Новости. Пакистан осуждает начало неоправданных нападений на Иран, а также осуждает атаки Ирана против стран Ближнего Востока, заявил постпред Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.
"Пакистан осуждает начало неоправданных нападений на Исламскую Республику Иран в нарушение международного права. Эти нападения происходят в то время, когда предпринимаются новые дипломатические усилия для достижения мирного решения", - сказал он на экстренном заседании Совбеза ООН по Ирану.
Ахмад добавил, что Пакистан также осуждает удары Ирана по странам Ближнего Востока.
"Пакистан также осуждает нападения на королевство Саудовская Аравия, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты и выражает солидарность со всеми этими братскими странами, подчеркивая необходимость проявления максимальной сдержанности. Это крайне прискорбно, поскольку ряд братских арабских стран фактически поддерживали диалог и подчеркивали необходимость избегать эскалации", - сказал он.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
 
В миреИранПакистанБлижний ВостокООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
