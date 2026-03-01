Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
00:44 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центральной части страны после очередного обстрела со стороны Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля

Армия Израиля сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре страны

Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центральной части страны после очередного обстрела со стороны Ирана.
"Силы командования тыла из регулярных и резервных подразделений в данный момент развернуты и действуют одновременно в нескольких местах падения, осуществляя масштабные спасательные и эвакуационные операции", - говорится в сообщении для прессы.
Ранее в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги в связи с ракетной атакой Ирана. В небе были слышны взрывы от работы ПВО.
Автомобиль скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
