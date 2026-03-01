ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центральной части страны после очередного обстрела со стороны Ирана.

"Силы командования тыла из регулярных и резервных подразделений в данный момент развернуты и действуют одновременно в нескольких местах падения, осуществляя масштабные спасательные и эвакуационные операции", - говорится в сообщении для прессы.