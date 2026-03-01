https://ria.ru/20260301/padenie-2077557884.html
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центральной части страны после очередного обстрела со стороны Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:44:00+03:00
2026-03-01T00:44:00+03:00
2026-03-01T00:44:00+03:00
в мире
иран
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тель-авив
Новости
ru-RU
в мире, иран, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре Израиля
Армия Израиля сообщила о нескольких падениях ракет или осколков в центре страны