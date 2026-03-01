https://ria.ru/20260301/oteli-2077612222.html
В Дубае туристы из России не могут заселиться в номера
Отели в Дубае переполнены, туристы из России не могут заселиться в номера, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Мария. РИА Новости, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отели в Дубае переполнены, туристы из России не могут заселиться в номера, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Мария.
"Мы вчера заселились сами, как только увидели, что рейс отменен. Когда мы уже заселились и вышли в лобби, было полно народу, и сейчас мы не можем продлить свой номер на сегодняшние сутки", — поделилась она.
Мария с мужем была вынуждена искать другой номер в день вылета, так как рейс перенесли во второй раз.