Отель Fairmont в Дубае продолжает работу после пожара из-за обломков ракеты

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Отель Fairmont The Palm в Дубае заявил РИА Новости, что продолжает работу после пожара, вызванного падением обломков ракеты, а меры безопасности на территории сохраняются.

"Мы хотели бы подтвердить, что отель Fairmont The Palm остается открытым и функционирует в полном объеме... Прибытие и отъезд гостей, а также все внутренние услуги предоставляются в соответствии с планом. Установленные правила безопасности строго соблюдаются", - заявили в отеле.