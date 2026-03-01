Отель Fairmont в Дубае продолжает работу после пожара из-за обломков ракеты

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Отель Fairmont The Palm в Дубае заявил РИА Новости, что продолжает работу после пожара, вызванного падением обломков ракеты, а меры безопасности на территории сохраняются.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Из-за инцидента начался пожар, затронувший, в том числе, часть пятизвездочного отеля Fairmont The Palm.
"Мы хотели бы подтвердить, что отель Fairmont The Palm остается открытым и функционирует в полном объеме... Прибытие и отъезд гостей, а также все внутренние услуги предоставляются в соответствии с планом. Установленные правила безопасности строго соблюдаются", - заявили в отеле.
Там также добавили, что на данный момент все подтвержденные бронирования сохраняются.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.