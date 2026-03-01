Рейтинг@Mail.ru
01.03.2026
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне
02:19 01.03.2026
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне - РИА Новости, 01.03.2026
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне
Россияне будут отдыхать в марте десять дней, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 01.03.2026
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
александр южалин, superjob, международный женский день
Александр Южалин, SuperJob, Международный женский день
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне

РИА Новости: россияне будут отдыхать в марте десять дней

Молодые люди смотрят телевизор
Молодые люди смотрят телевизор
© iStock.com / shironosov
Молодые люди смотрят телевизор . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне будут отдыхать в марте десять дней, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день и десять выходных, один из которых — праздничный", - сказал Южалин.
Эксперт добавил, что для сотрудников, работающих по сменному или гибкому графику, количество рабочих и выходных дней устанавливается согласно утвержденному расписанию. В таком режиме рабочая смена может выпасть на любой день, включая праздничный.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
Александр ЮжалинSuperJobМеждународный женский день
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
