https://ria.ru/20260301/otdykh-2077567322.html
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне - РИА Новости, 01.03.2026
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне
Россияне будут отдыхать в марте десять дней, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:19:00+03:00
2026-03-01T02:19:00+03:00
2026-03-01T02:19:00+03:00
александр южалин
superjob
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978283370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_175ab790e7d39c3439349903c47ec97f.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978283370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73e2a411ae6005d50cd13bbb8b5d1694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр южалин, superjob, международный женский день
Александр Южалин, SuperJob, Международный женский день
Раскрыто, сколько дней в марте будут отдыхать россияне
РИА Новости: россияне будут отдыхать в марте десять дней