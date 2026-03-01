Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Менее 30% американцев одобряют удары по Ирану, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos для агентства Рейтер.
"Около 27% респондентов заявили, что одобряют удары, 43% заявили, что не одобряют, а 29% выразили неуверенность. Около девяти из десяти респондентов заявили, что слышали хотя бы немного об ударах, которые начались ... в субботу", - говорится в материале агентства Рейтер.
Кроме того, около 56% американцев считают, что президент США Дональд Трамп слишком склонен к применению военной силы для продвижения интересов США.
Опрос был проведен онлайн 28 февраля среди 1282 американцев старше 18 лет. Погрешность составляет три процентных пункта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.