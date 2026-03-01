Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
21:59 01.03.2026
Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану
Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану
Менее 30% американцев одобряют удары по Ирану, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos для агентства Рейтер. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану

Ipsos: менее 30% американцев одобряют удары США по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Менее 30% американцев одобряют удары по Ирану, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos для агентства Рейтер.
"Около 27% респондентов заявили, что одобряют удары, 43% заявили, что не одобряют, а 29% выразили неуверенность. Около девяти из десяти респондентов заявили, что слышали хотя бы немного об ударах, которые начались ... в субботу", - говорится в материале агентства Рейтер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана
Вчера, 21:00
Кроме того, около 56% американцев считают, что президент США Дональд Трамп слишком склонен к применению военной силы для продвижения интересов США.
Опрос был проведен онлайн 28 февраля среди 1282 американцев старше 18 лет. Погрешность составляет три процентных пункта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:44
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
