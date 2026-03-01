Рейтинг@Mail.ru
КСИР объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции"
05:32 01.03.2026 (обновлено: 09:54 01.03.2026)
КСИР объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции"
КСИР объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции"
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны после того, как... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
иран
сша
израиль
КСИР объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции"

КСИР: начинается самая ожесточенная наступательная операция в истории ВС Ирана

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
© REUTERS / IRGC via Wana News Agency
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
«

"Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран против Израиля и американских террористических баз", — приводит слова из заявления гостелерадиокомпания Ирана.

Президент США Дональд Трамп
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
В КСИР пообещали, что "рука мести иранского народа" не оставит убийц Али Хаменеи безнаказанными.
Ранее в ночь на воскресенье гостелевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны. По данным агентства Tasnim, он был убит в своем офисе ранним утром в субботу.
О гибели Али Хаменеи за несколько часов до этого заявил президент США Дональд Трамп. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник подтверждало только смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.
Также стало известно о смерти ряда других высокопоставленных лиц, включая командующего Корпусом стражей исламской революции.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
Опрос показал, что американцы думают об ударах США и Израиля по Ирану
Вчера, 05:42
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Али Хаменеи
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера
Вчера, 05:01
 
В миреИранСШАИзраильАли Хаменеи
 
 
