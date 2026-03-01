КСИР объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции"

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

« "Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран против Израиля и американских террористических баз", — приводит слова из заявления гостелерадиокомпания Ирана.

В КСИР пообещали, что "рука мести иранского народа" не оставит убийц Али Хаменеи безнаказанными.

Ранее в ночь на воскресенье гостелевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны. По данным агентства Tasnim , он был убит в своем офисе ранним утром в субботу.

Также стало известно о смерти ряда других высокопоставленных лиц, включая командующего Корпусом стражей исламской революции.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке