КСИР объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции"

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
«
"Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран против Израиля и американских террористических баз", — приводит слова из заявления гостелерадиокомпания Ирана.
В КСИР пообещали, что "рука мести иранского народа" не оставит убийц Али Хаменеи безнаказанными.
Ранее в ночь на воскресенье гостелевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны. По данным агентства Tasnim, он был убит в своем офисе ранним утром в субботу.
О гибели Али Хаменеи за несколько часов до этого заявил президент США Дональд Трамп. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник подтверждало только смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.
Также стало известно о смерти ряда других высокопоставленных лиц, включая командующего Корпусом стражей исламской революции.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.