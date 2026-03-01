Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана в ООН посоветовал американскому коллеге быть вежливым - РИА Новости, 01.03.2026
02:39 01.03.2026
Постпред Ирана в ООН посоветовал американскому коллеге быть вежливым
Постпред Ирана в ООН посоветовал американскому коллеге быть вежливым
в мире, сша, иран, израиль, амир саид иравани, майк уолтц, дональд трамп, оон, военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани в воскресенье посоветовал своему американскому коллеге быть вежливее при обращении с представителями других стран.
"У меня есть только одно замечание. Я советую представителю Соединенных Штатов быть вежливым. Так будет лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете", - сказал Иравани после того, как постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать военную операцию против Ирана тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Постпред Ирана призвал ООН потребовать компенсацию за ущерб от атаки
Вчера, 02:07
В ответ на это Уолц взял ответное слово, чтобы заявить, что не будет удостаивать это ответом.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
Вчера, 00:33
 
В миреСШАИранИзраильАмир Саид ИраваниМайк УолтцДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
