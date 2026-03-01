Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал действовать ответственно, отвести мир от края пропасти - РИА Новости, 01.03.2026
00:30 01.03.2026
Генсек ООН призвал действовать ответственно, отвести мир от края пропасти
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран призвал действовать ответственно, чтобы отвести регион и мир от края пропасти.
в мире, иран, сша, израиль, антониу гутерреш, оон
В мире, Иран, США, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН призвал действовать ответственно, отвести мир от края пропасти

Гутерреш призвал отвести мир от края пропасти и действовать ответственно

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран призвал действовать ответственно, чтобы отвести регион и мир от края пропасти.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Давайте действовать ответственно и сообща, чтобы вывести регион и наш мир от края пропасти", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
