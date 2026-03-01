https://ria.ru/20260301/oon-2077555739.html
Генсек ООН призвал действовать ответственно, отвести мир от края пропасти
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран призвал действовать ответственно, чтобы отвести регион и мир от края пропасти. РИА Новости, 01.03.2026
