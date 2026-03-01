Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана
00:14 01.03.2026 (обновлено: 01:00 01.03.2026)
Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана
Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана
Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана

РИА Новости: СБ ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана

ООН, 1 мар - РИА Новости. Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США, передает корреспондент РИА Новости.
Об этом просили, в частности, Россия и Китай.
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана
Вчера, 23:50
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана
Вчера, 23:50
Российский постпред Василий Небензя осудил атаку на Иран, назвав ее безответственным шагом.
"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", — сказал он.
Небензя отметил, что Россия неоднократно получала сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. Военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии, указал дипломат.
Действия США и Израиля против Ирана рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой, предупредил постпред.
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
00:55
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
00:55
«
"Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой ни что иное как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-член ООН, в нарушение устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Василий Небензя
постпред России при ООН
Генсек Организации Антониу Гуттереш также осудил нападение США и Израиля.
"Мы являемся свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности", — сказал он.
Гуттереш подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию нет. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, происходящее угрожает международному миру и безопасности, предупредил он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД России осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране
Вчера, 23:56
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране
Вчера, 23:56
 
