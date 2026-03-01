Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана

ООН, 1 мар - РИА Новости. Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США, передает корреспондент РИА Новости.

Китай. Об этом просили, в частности, Россия

Российский постпред Василий Небензя осудил атаку на Иран, назвав ее безответственным шагом.

"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", — сказал он.

Небензя отметил, что Россия неоднократно получала сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. Военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии, указал дипломат.

Действия США и Израиля против Ирана рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой, предупредил постпред.

« "Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой ни что иное как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-член ООН, в нарушение устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства". Василий Небензя постпред России при ООН постпред России при ООН

Генсек Организации Антониу Гуттереш также осудил нападение США и Израиля.

"Мы являемся свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности", — сказал он.

Гуттереш подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию нет. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, происходящее угрожает международному миру и безопасности, предупредил он.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана