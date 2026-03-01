Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана

ООН, 1 мар - РИА Новости. Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана
Вчера, 23:50
Российский постпред Василий Небензя осудил атаку на Иран, назвав ее безответственным шагом.
"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", — сказал он.
Небензя отметил, что Россия неоднократно получала сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. Военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии, указал дипломат.
Действия США и Израиля против Ирана рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой, предупредил постпред.
«
"Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой ни что иное как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-член ООН, в нарушение устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства".
Генсек Организации Антониу Гуттереш также осудил нападение США и Израиля.
"Мы являемся свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности", — сказал он.
Гуттереш подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию нет. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, происходящее угрожает международному миру и безопасности, предупредил он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД России осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.