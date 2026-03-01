https://ria.ru/20260301/oman-2077731979.html
Член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле у берегов Омана, пишут СМИ
Один член экипажа нефтяного танкера MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов погиб в результате обстрела судна у берегов Омана, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
оман
маршалловы острова
