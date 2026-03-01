Рейтинг@Mail.ru
Член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле у берегов Омана, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
21:05 01.03.2026
Член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле у берегов Омана, пишут СМИ
Член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле у берегов Омана, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
Член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле у берегов Омана, пишут СМИ
Один член экипажа нефтяного танкера MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов погиб в результате обстрела судна у берегов Омана, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, оман, маршалловы острова
В мире, Оман, Маршалловы острова
Член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле у берегов Омана, пишут СМИ

Reuters: член экипажа танкера MKD VYOM погиб при обстреле судна у берегов Омана

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один член экипажа нефтяного танкера MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов погиб в результате обстрела судна у берегов Омана, передает агентство Рейтер со ссылкой на управляющую компанию судна V.Ships Asia.
Ранее в воскресенье агентство сообщало, что танкер был поврежден в результате обстрела у берегов Омана.
«
"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что один член экипажа, находившийся в машинном отделении во время инцидента, скончался", - цитирует агентство заявление компании.
Отмечается, что в результате попадания снаряда, происхождение которого не уточняется, на судне произошел взрыв и пожар.
