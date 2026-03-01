Рейтинг@Mail.ru
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана - РИА Новости, 01.03.2026
11:52 01.03.2026 (обновлено: 17:09 01.03.2026)
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана - РИА Новости, 01.03.2026
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
Танкер под флагом Палау попал под удар в Ормузском проливе, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости Центр морской безопасности. РИА Новости, 01.03.2026
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана

Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана, есть пострадавшие

СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. Танкер под флагом Палау попал под удар в Ормузском проливе, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости Центр морской безопасности.
"Танкер Skylight подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы", — заявили в ведомстве.
Персидский залив - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив
Вчера, 10:36
Уточняется, что четверо из них получили ранения, им оказывают необходимую помощь.
По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, танкер начал тонуть.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что планов перекрывать Ормузский пролив нет. При этом суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута, сообщило агентство Reuters.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран научил Россию переговорам с США
Вчера, 08:00

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреПалауОрмузский проливИранСергей ЛавровСШАИзраильООН
 
 
