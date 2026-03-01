https://ria.ru/20260301/oman-2077627773.html
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
Танкер под флагом Палау попал под удар в Ормузском проливе, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости Центр морской безопасности. РИА Новости, 01.03.2026
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана, есть пострадавшие
СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. Танкер под флагом Палау попал под удар в Ормузском проливе, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости Центр морской безопасности.
"Танкер Skylight подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что четверо из них получили ранения, им оказывают необходимую помощь.
По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, танкер начал тонуть.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что планов перекрывать Ормузский пролив нет. При этом суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута, сообщило агентство Reuters.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана
. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке
. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России
заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН
.