В торговый порт Омана попали два беспилотника

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Два беспилотника попали в крупнейший в султанате Омане торговый порт Дукм, который обслуживает идущие из Аравийского моря и Индийского океана суда, сообщил источник в службах безопасности госагентству новостей Омана ONA.
"Коммерческий порт Дукм подвергся атаке двух беспилотников. Один беспилотник попал во временное жилое помещение для рабочих, ранив одного иностранного работника, а обломки другого упали рядом с топливными баками, не став причиной жертв и материального ущерба", - отметил источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ
28 февраля, 18:07