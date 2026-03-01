В торговый порт Омана попали два беспилотника

"Коммерческий порт Дукм подвергся атаке двух беспилотников. Один беспилотник попал во временное жилое помещение для рабочих, ранив одного иностранного работника, а обломки другого упали рядом с топливными баками, не став причиной жертв и материального ущерба", - отметил источник.