Рейтинг@Mail.ru
В торговый порт Омана попали два беспилотника - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 01.03.2026 (обновлено: 11:53 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/oman-2077627156.html
В торговый порт Омана попали два беспилотника
В торговый порт Омана попали два беспилотника - РИА Новости, 01.03.2026
В торговый порт Омана попали два беспилотника
Два беспилотника попали в крупнейший в султанате Омане торговый порт Дукм, который обслуживает идущие из Аравийского моря и Индийского океана суда, сообщил... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:49:00+03:00
2026-03-01T11:53:00+03:00
в мире
оман
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807384_0:282:3068:2008_1920x0_80_0_0_b5bfe0449f814e9b543cbb1cc7752576.jpg
https://ria.ru/20260228/pvo-2077483083.html
оман
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807384_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_0c98d70a2abdc386f955d41d08a937b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Оман, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В торговый порт Омана попали два беспилотника

В Омане два беспилотника атаковали торговый порт Дукм

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман
Флаг Султаната Оман - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Султаната Оман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Два беспилотника попали в крупнейший в султанате Омане торговый порт Дукм, который обслуживает идущие из Аравийского моря и Индийского океана суда, сообщил источник в службах безопасности госагентству новостей Омана ONA.
"Коммерческий порт Дукм подвергся атаке двух беспилотников. Один беспилотник попал во временное жилое помещение для рабочих, ранив одного иностранного работника, а обломки другого упали рядом с топливными баками, не став причиной жертв и материального ущерба", - отметил источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Израильский БПЛА HERMES - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ
28 февраля, 18:07
 
В миреОманСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала