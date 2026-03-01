https://ria.ru/20260301/ocheviditsa-2077663751.html
Очевидица рассказала о взрывах в Дохе
Очевидица рассказала о взрывах в Дохе - РИА Новости, 01.03.2026
Очевидица рассказала о взрывах в Дохе
Звуки взрывов слышали в Дохе в течение всей ночи, сообщила РИА Новости очевидица по имени Нанико. РИА Новости, 01.03.2026
