Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
16:18 01.03.2026 (обновлено: 16:19 01.03.2026)
Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива
Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива
Обстановка в эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайма, расположенном в непосредственной близости к Ормузскому проливу и на самом близком расстоянии к Ирану, пока остаётся... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, оаэ, рас-эль-хайма (эмират), военная операция сша и израиля против ирана, ормузский пролив
В мире, Иран, ОАЭ, Рас-эль-Хайма (эмират), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив
Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива

РИА Новости: обстановка около Ормузского пролива остается спокойной

ТОКИО, 1 мар - РИА Новости. Обстановка в эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайма, расположенном в непосредственной близости к Ормузскому проливу и на самом близком расстоянии к Ирану, пока остаётся спокойной, несмотря на эскалацию ситуации в регионе, сообщил РИА Новости проживающий там японский предприниматель Юкио Оотани.
"В день, когда ОАЭ подверглись атаке, я находился в Дубае в деловой командировке… В повседневной жизни благодаря оперативной реакции правительства, на данный момент не наблюдается паники или ситуаций, подобных ажиотажным закупкам", - рассказал бизнесмен.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
По словам Оотани, на следующий после атаки день он вернулся в эмират Рас-эль-Хайма, где "также сохранялась спокойная обстановка". Он также добавил, что "помимо введённой правительством политики дистанционного обучения для начальных, средних и старших школ, информации о введении ограничений на выход из дома или закрытии объектов нет".
"Однако Рас-эль-Хайма находится на самом близком расстоянии к Ирану среди эмиратов ОАЭ, имеет проблему территориального спора по островам с Ираном и является важной военной точкой у входа в Ормузский пролив. Поэтому среди моих знакомых из числа представителей королевской семьи и правительственных структур ощущается некоторая напряжённость", - добавил он.
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществил ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
