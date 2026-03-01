Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива

ТОКИО, 1 мар - РИА Новости. Обстановка в эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайма, расположенном в непосредственной близости к Ормузскому проливу и на самом близком расстоянии к Ирану, пока остаётся спокойной, несмотря на эскалацию ситуации в регионе, сообщил РИА Новости проживающий там японский предприниматель Юкио Оотани.
По словам Оотани, на следующий после атаки день он вернулся в эмират Рас-эль-Хайма, где "также сохранялась спокойная обстановка". Он также добавил, что "помимо введённой правительством политики дистанционного обучения для начальных, средних и старших школ, информации о введении ограничений на выход из дома или закрытии объектов нет".
"Однако Рас-эль-Хайма находится на самом близком расстоянии к Ирану среди эмиратов ОАЭ, имеет проблему территориального спора по островам с Ираном и является важной военной точкой у входа в Ормузский пролив. Поэтому среди моих знакомых из числа представителей королевской семьи и правительственных структур ощущается некоторая напряжённость", - добавил он.
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществил ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.