Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива

ТОКИО, 1 мар - РИА Новости. Обстановка в эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайма, расположенном в непосредственной близости к Ормузскому проливу и на самом близком расстоянии к Ирану, пока остаётся спокойной, несмотря на эскалацию ситуации в регионе, сообщил РИА Новости проживающий там японский предприниматель Юкио Оотани.